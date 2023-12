«N’embrassez pas vos proches, ne serez pas de mains et gardez vos distances», avertit Steven Van Gucht

«Il est préférable de rester chez vous»

Cette année encore, il faudra donc compter sur la présence du Covid durant les fêtes. Et comme chaque année, Steven Van Gucht, virologue à Sciensano, donne quelques recommandations à la population. «Si vous êtes vous-même malade et que vous présentez des symptômes, il est préférable de rester chez vous plutôt que de fêter Noël et le Nouvel An ailleurs. Les personnes malades ont tout intérêt à s’isoler», conseille-t-il dans les colonnes de HLN.