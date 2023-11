Tempête Ciaran en Belgique: Une personne décédée, le trafic ferroviaire perturbé… Voici tout ce que vous devez savoir

Le parc de la Citadelle comprend de très nombreuses entrées et les autorités ne peuvent en fermer totalement l’accès. Les forces de l’ordre rappellent donc à la population d’éviter les parcs et cimetières en cas de tempête.

Alerte orange et jaune

Par ailleurs, un bloc de béton s’est détaché d’un toit dans la rue commerçante gantoise Veldstraat et menace de tomber. L’artère a donc été fermée à la circulation à hauteur du bâtiment concerné et le trajet du tram en est perturbé.

Le réseau ferroviaire perturbé

De plus «Des arbres, branches, toitures en tôle, mobiliers et jeux de jardin se sont retrouvés sur les voies ou sur la caténaire», interrompant la circulation des trains, a indiqué le gestionnaire de l’infrastructure Infrabel.

Depuis 13h15, le trafic est interrompu entre Bruxelles et Braine-l’Alleud, en raison de la chute d’un arbre sur la caténaire à Holleken (Linkebeek). Les trains ne circulent plus non plus entre Manage et Luttre, également à cause d’un arbre tombé sur les voies.