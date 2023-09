Comment le juge décidera de la gardede votre animal de compagnie avec votre ex?

Les séparations, ce n’est pas toujours facile. On doit décider de la garde des enfants, de ce qu’on fait de la maison, des meubles et… des animaux de compagnie! Ce dernier point met autant de tensions que les autres. À Bruxelles, on a doncdécidé de prendre ce problème au sérieux, à travers d’un projet d’ordonnance.

Que se passe-t-il en cas de non-accord?

Si votre ancien.ne partenaire et vous n’arrivez à vous mettre d’accord, vous pourrez ainsi passer par un juge qui décidera de la meilleure garde pour le bien-être de votre animal de compagnie. Alternée ou exclusive, tout est possible! «L’application du droit de propriété est particulièrement difficile à admettre lorsqu’un lien d’affection s’est noué entre l’animal et le conjoint qui n’en est pas le propriétaire. Une garde alternée pourrait donc être décidée», explique-t-on à nos confrères de la DH.