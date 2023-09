Des chercheurs ont réussi l’exploit de créer un modèle d’embryon humain sans sperme et sans ovule

On doit cet embryon extraordinaire aux scientifiques de l’Institut Weizmann, situé à Israël. Ceux-ci ont réussi l’exploit de créer un embryon humain, uniquement à partir de cellules souches. Cet embryon s’est développé en dehors d’un utérus et ce, pendant quatorze jours au total. Pourquoi s’être arrêté là ? À cause de la loi bioéthique apparue en 2021. Celle-ci délimite la limite légale à partir de laquelle on peut (ou non) travailler sur des embryons humains.