Si la Lune tremble chaque matin, c’est à cause des humains

Comment expliquer ces secousses?

Jusqu’à présent, l’hypothèse la plus plausible pour expliquer les tremblements de la Lune était les variations extrêmes de températures (de 120ºC la journée à -248ºC la nuit) à la surface du satellite. Ces variations feraient se contracter et se dilater la Lune.

Mais une étude de la Nasa publiée dans le Journal of Geophysical Research – Planets montre que la signature sismique des tremblements matinaux est différente de ceux du soir. Les chercheurs ont fini par trouver que l’épicentre de ces tremblements du matin se trouvait juste à l’endroit où s’est posé l’atterrisseur lunaire Apollo 17.

Des séismes de métal

Ces secousses pourraient toutefois nous en dire plus sur la nature du sous-sol de notre satellite et permettront à la Nasa de mieux préparer les futurs alunissages sur la Lune, avec du matériel plus adapté.