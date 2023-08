On est bien d’accord que quand on est étudiant, shopper en seconde main, c’est la vie ! Que ce soit pour acheter des vêtements moins chers, ou pour trouver une pièce sold out partout, savoir comment utiliser efficacement une application qui vend de la seconde main te rendra ces tâches beaucoup plus faciles. Et ça tombe bien, car Kotplanet a pour toi aujourd’hui ses 4 meilleures astuces !

Retrouve la suite de l'article ici.