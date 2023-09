Tu ne parviens pas à travailler sur tes TP dans ton kot ? Tu es rapidement déconcentré.e et distrait.e ? Pourquoi ne pas aller à la bibliothèque universitaire (BU) pour résoudre ce problème ? Ce lieu est idéal pour travailler et je vais te donner 5 raisons d’aller à la bibliothèque quand on est étudiant !

Retrouve la suite de l'article ici.