La rentrée est là et tu voudrais adopter de nouvelles habitudes pour rendre ta consommation plus durable durant tes études ? On sait que c’est parfois compliqué de faire les bons choix et que cela prend du temps d’opérer une réelle transition. Pour te donner quelques pistes de démarrage, voici pour toi cinq réflexes à adopter pour une rentrée plus durable.

Retrouve la suite de l'article ici