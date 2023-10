Quand on est étudiant.e, ce n’est pas toujours facile de se motiver à faire du sport… Par contre, se motiver à regarder un film, c’est beaucoup plus simple ! Pour lier l’utile à l’agréable (ou plutôt, dans ce cas-ci, faire l’inverse) on te propose 7 films qui vont te motiver à faire du sport cette année. Aller, un film et on s’y met !

Découvre la suite de l'article ici.