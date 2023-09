Que ce soit pour une soirée, un grand événement ou un examen, il est toujours préférable de s’y rendre avec des vêtements repassés. C’est vrai, qui souhaiterait se prendre la remarque de la chemise, du t-shirt ou jean chiffonné devant tout le monde ? Et oui, il n’y a rien de pire pour se sentir gêné. Bon, vu que ça se voit que tu es un bon étudiant, on ne va pas te laisser en plan. Grâce à Kotplanet, dans quelques minutes, tu sauras enfin comment ne plus avoir ses vêtements chiffonnés sans fer à repasser.

Retrouve la suite de l'article ici