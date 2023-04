Le pré-blocus, ce moment où tu te demandes si tu dois vraiment étudier ou si partir quelques jours en vacances ne serait pas une meilleure idée. Chez Kotplanet, on te comprend ! Pour éviter de te retrouver à ne rien faire ou à culpabiliser après ces 2 semaines, on t’explique comment rendre son pré-blocus plus agréable.

Retrouve la suite de l'article ici.