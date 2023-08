Comment surmonter ses peurs quand on est étudiant ? C’est une bonne question Jamy ! Comme tout être humain sur cette terre, tu as très certainement certaines peurs, qui parfois, peuvent être bien handicapantes. Aujourd’hui, tu as décidé de dire stop à toutes ces peurs qui peuvent venir gâcher certains moments de ta vie. Pour t’aider dans cette résolution, Kotplanet te donne ses astuces pour surmonter ses peurs quand on est étudiant.

Retrouve la suite de l'article ici.