Les cours ont repris, ça y est et tu es déjà à la recherche d’un moyen de décompresser. Tu dois reprendre le rythme, aller en cours, être assidu.e dans tes lectures (comment ça tu n’as pas encore commencé ?) et ne pas oublier de passer du temps avec tes potes avant de rentrer te poser. Vu qu’on te comprend chez Kotplanet et qu’on ne voudrait pas que tu sois trop stressé.e, on t’a préparé le top 6 des séries pour se détendre après les cours.

Retrouve la suite de l'article ici.