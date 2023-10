Pourquoi faire du bénévolat quand on est étudiant ?

Le bénévolat… On en parle très peu et pourtant il met en avant une des valeurs clés de notre société : la solidarité ! De plus en plus de personnes décident d’aider les autres gratuitement pendant leur temps libre et ce, pour de multiples raisons. Mais toi, tu t’y mets quand ? Tu te demandes ce que cela peut t’apporter dans ta vie étudiante ? Alors voici pourquoi faire du bénévolat quand tu es étudiant.

Retrouve la suite de l'article ici.