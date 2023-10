Pourquoi ne plus avoir honte de procrastiner durant ses études ?

Quand tu dois rendre un travail, tu te retrouves toujours à bosser comme un dingue la veille de la date limite ? Quand tu dois ranger ton kot ou ta chambre, tu finis toujours dans la même situation, c’est-à-dire sur ton lit, en train de scroller sur ton tel ? On ne t’apprend rien alors si on te dit que tu pratiques l’art de la procrastination. Bien que ce soit souvent mal vu, procrastiner n’a pas que du négatif, eh oui ! Kotplanet te dit pourquoi ne plus avoir honte de procrastiner.

Découvre la suite de l'article ici.