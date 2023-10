Polémique à la Star Academy, trois candidats évincés à la veille du programme: «Tous mes rêves sont anéantis» (vidéo)

Treize académiciens au lieu de seize

Tout était prévu

Il ajoute que c’est un véritable coup dur pour les trois candidats, puisqu’ils avaient déjà eu tous les rendez-vous avec la société de production. On avait pris leurs mesures pour les vêtements du prime, on leur avait demandé ce qu’ils prenaient au petit-déjeuner, et les portraits des candidats avaient également déjà été filmés dans leurs familles. «Le mercredi 18, on m’annonce la chanson que je vais chanter pour le 4 novembre. Je suis hypercontent parce que j’ai un solo sur le prime. Le 19, on me confirme même l’horaire du taxi qui va venir me chercher en bas de chez moi le 30 octobre pour rejoindre les studios de la Plaine-Saint-Denis», a-t-il déclaré.