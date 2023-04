Laurent planifie son Tour des Flandres de 1.351 km

On s’en doute, les pistes cyclables n’ont pas poussé toutes seules en une nuit. Le développement des pistes et des infrastructures cyclables (ponts, tunnels, stationnements des vélos près des gares…) en Belgique entre dans le plan de relance européen NextGenerationEU mis en place pour relancer mais aussi transformer l’économie et repenser notamment notre mobilité. 1,3 milliard est alloué pour 19 projets liés à la mobilité en Belgique. Citons parmi tant d’autres la rénovation de 1.351 km de pistes cyclables et la construction de 139 km de nouvelles pistes en Flandre ou encore la mise en place d’un réseau cyclable de 27 km du Brabant wallon vers Bruxelles. L’objectif est simple: stimuler la pratique du vélo et réduire les émissions de CO2 par la même occasion. Et le soutien ne s’arrête pas là, comme le précisait récemment Frans Timmermans, Vice-Président exécutif de la Commission européenne pour le Green Deal, que vous croiserez peut-être à vélo à Bruxelles: « En 2020, les fonds régionaux européens ont fourni plus de 2 milliards d'euros pour construire des pistes cyclables et des sentiers pédestres dans toute l'Europe, contre 700 millions d'euros pour la période de financement précédente. Au cours de la période actuelle, qui va jusqu'en 2027, plus de 3 milliards d'euros du Fonds de cohésion se traduiront par plus de 12.000 kilomètres d'infrastructures cyclables».