4 Actions Estivales Qui Peuvent Offrir des Performances Saisonniers aux Investisseurs Particuliers

L'été est une période propice aux investissements, et cet article explore les actions qui peuvent bien performer de manière saisonnière pendant les mois estivaux. Nous examinerons les actions axées sur l'amélioration de l'habitat, comme Home Depot, les actions liées aux divertissements familiaux, comme Disney, les actions aériennes, comme Delta Air Lines, ainsi que les actions liées aux paiements internationaux, comme Visa. Nous analyserons également les performances financières des années précédentes pour mieux comprendre la tendance saisonnière de ces actions.

Le secteur de l'amélioration de l'habitat : Home Depot

Home Depot est l'un des leaders du secteur de l'amélioration de l'habitat et bénéficie généralement d'une demande accrue pendant les mois estivaux. Les propriétaires profitent de cette période pour effectuer des rénovations, des projets de bricolage et des améliorations domiciliaires. Au cours des années précédentes, Home Depot a démontré une croissance solide pendant l'été, avec une augmentation des ventes et des bénéfices. Alors, si vous souhaitez acheter des actions en été, c’est sans doute le meilleur investissement à faire.

Par ailleurs, Maxim Manturov, responsable des conseils en investissement chez Freedom Finance Europe , déclare : "Home Depot (HD) se porte bien pendant les mois d'été. Le leader de l'amélioration de l'habitat enregistre généralement ses plus gros revenus au deuxième et au troisième trimestre de l'année, lorsque de nombreuses personnes travaillent sur leur maison. Le géant de l'amélioration de l'habitat a affiché des chiffres de ventes solides, en hausse de 19,9% en 2020 et de 14,4% en 2021. Au cours de l'exercice 2021, les ventes s'élevaient à 151,2 milliards de dollars et le bénéfice net à 16,4 milliards de dollars. En tant que plus grand détaillant d'amélioration de l'habitat, Home Depot est bien positionné pour une croissance future et constitue l'un des investissements les plus sûrs pendant la récession. L'action est également adaptée aux investisseurs en dividendes, car Home Depot a régulièrement augmenté son dividende au fil des ans."

Le divertissement familial : Disney

Disney est une entreprise emblématique du divertissement familial et possède une gamme diversifiée d'activités, y compris les parcs à thème, les films, les émissions de télévision et les produits de consommation. Pendant les mois estivaux, les parcs à thème de Disney attirent un grand nombre de visiteurs, ce qui peut avoir un impact positif sur les revenus de l'entreprise. Les années précédentes ont montré que les résultats financiers de Disney sont généralement solides pendant la saison estivale.

Source : Stockcharts

Concernant les actions de Disney, Maxim Manturov affirme également ceci : "La Walt Disney Company (DIS) - Avec une longue histoire de création de blockbusters et de parcs à thème pour les familles du monde entier, La Walt Disney Company est constamment l'une des meilleures actions pour les achats estivaux. Disney détient plusieurs grandes sociétés de production cinématographique, dont Marvel Studios, Lucasfilm et Pixar, et planifie stratégiquement de nombreux films pour la saison des blockbusters estivaux. Les vacances d'été sont une période populaire de l'année pour les parcs et les stations balnéaires de Disney, mais Disney ne dépend pas entièrement de la saison estivale. Ses diverses sources de revenus lui permettent de prospérer même par temps froid. Disney+, en particulier, a été un grand succès dans le segment des médias et du divertissement de l'entreprise."

Les actions aériennes : Delta Air Lines

Les compagnies aériennes, telles que Delta Air Lines , bénéficient généralement d'une augmentation du nombre de voyages pendant la saison estivale. Les vacances d'été, les voyages en famille et les escapades estivales entraînent une demande accrue de vols. Delta Air Lines est l'une des plus grandes compagnies aériennes mondiales et peut offrir aux investisseurs une exposition au secteur de l'aviation pendant les mois les plus actifs. Les années précédentes ont montré que Delta Air Lines enregistre souvent de solides performances financières pendant l'été.

En 2020, malgré les perturbations causées par la pandémie, Delta Air Lines a connu une augmentation de la demande de voyages estivaux par rapport aux mois précédents. Cette tendance a également été observée ces dernières années, où les voyages estivaux ont contribué à la croissance des revenus et des bénéfices de la compagnie. Les investisseurs peuvent considérer l'achat d'actions Delta Air Lines pour profiter de cette tendance saisonnière.

Les paiements internationaux : Visa

Source : Stockcharts

Visa est une société de paiement internationale qui facilite les transactions financières à l'échelle mondiale. Pendant l'été, de nombreux touristes voyagent à l'étranger et utilisent des cartes de paiement pour effectuer des achats. Les années précédentes ont montré que Visa bénéficie généralement d'une augmentation des transactions estivales.

En prenant la même analyse que précédemment, pendant la période du Covid-19 où toutes les entreprises voyaient leurs revenus chuter, Visa a enregistré une hausse des transactions internationales à mesure que les voyages ont repris progressivement. Après cette période, les finances de l’entreprise ont connu de beaux jours. Au cours de l’été, les dépenses des touristes constituent l’un des principaux piliers qui stimulent les résultats financiers de Visa. Investir dans cette entreprise pendant la période estivale peut donc être un excellent moyen de profiter de la croissance de Visa en cette période.