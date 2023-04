Conseils sur les sextoys pour les débutants

L'utilisation de sextoys est quelque chose qui devient de plus en plus courant et accepté au sein de la société. Toutefois, il est toujours difficile de franchir le pas pour un débutant qui ne sait pas par où commencer et qui a de nombreux a priori. Pourtant, les sextoys peuvent être un moyen très efficace pour explorer sa sexualité en profondeur, pour pimenter une relation à deux et pour mieux connaître son propre corps. Envie d’en savoir plus ? Découvrez nos conseils pour les débutants qui souhaitent se lancer à la découverte de ces objets.

Les sextoys de base

Si vous êtes nouveau dans l’univers des sextoys et que vous souhaitez découvrir en douceur, il est recommandé de commencer avec des objets simples et faciles à prendre en main. On recommande ainsi le classique vibromasseur, qui permet de stimuler facilement les zones érogènes du corps et qui peut être inséré pour stimuler l’intérieur.

Un autre sextoy assez banal mais diablement efficace sont les boules de geisha. Ce sont des boules légères et creuses, liées entre elles par un fil, conçues pour être insérées dans le corps. Notez qu’il est également possible de les porter tout au long de la journée et certaines sont équipées de fonctions de vibration qui stimulent les zones érogènes internes.

Il existe de nombreuses variantes à ces sextoys et il y en a pour tous les goûts, l’important est de trouver ce qui vous convient. Posez-vous la question de la zone que vous souhaitez stimuler et ce qui vous émoustille avant de vous lancer. Et si vous avez besoin d’inspiration, n'hésitez pas à consulter un magasin erotique.

Les jouets de haute technologie

Puisqu’on arrête pas le progrès et si vous êtes aventureux, vous pouvez vous tourner vers les sextoys high tech ! Ce sont des jouets pour adultes qui intègrent des technologies qui décuplent le plaisir. Ces sextoys ont la particularité de pouvoir être contrôlés par télécommande, application mobile et donc de s’adapter aux besoins de son utilisateur.

Ces sextoys peuvent moduler leur puissance de stimulation ou leur fréquence et proposent généralement plusieurs modes différents ainsi que des capteurs de pression ou de mouvement pour se déclencher automatiquement. Cela offre une perspective de jeu à deux particulièrement intense.

Dans cette catégorie de sextoys, le plus connu est sans conteste le Womanizer, jouet qui utilise des ondes de pression pour stimuler le clitoris. Il est recommandé de commencer avec les réglages de base et d'augmenter progressivement l'intensité du Womanizer en fonction de vos envies.

Les jouets en solitaire

Les sextoys ne sont pas réservés qu’aux couples : il est également possible de se tourner vers un masturbateur , qui sont une excellente option pour les débutants qui cherchent à explorer leur sexualité en solo.

Il existe une telle variété de masturbateurs qu’il serait impossible de tous les décrire. On y retrouve principalement des modèles basiques à utilisation manuelle et conçus en silicone, parfois équipés de rainures ou de revêtement spéciaux pour exciter davantage, ainsi que des modèles électriques beaucoup plus avancés avec des fonctionnalités telles que des vibrations et des effets de succion.

Mais on retrouve également des masturbateurs plus pointus comme ceux connectés au bluetooth pour favoriser les jeux à distance, des masturbateurs à air pour décupler les ressentis ou encore les masturbateurs à réalité virtuelle pour une plus grande immersion. Tout est possible dans le monde des sextoys !

Conclusion