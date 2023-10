La réduction de moitié du bitcoin en 2024 créera-t-elle un nouveau record historique ? L’optimisme et la prudence doivent être équilibrés

Facteurs favorisant une tendance haussière en 2024 La division par deux

Le bitcoin possède plusieurs caractéristiques inscrites dans son code, visant à limiter l'offre totale à un maximum de 21 millions de bitcoins (BTC). Deux des aspects les plus cruciaux du bitcoin sont son approvisionnement fixe et la réduction périodique des récompenses par bloc, qui survient environ tous les quatre ans. Cette diminution périodique de la quantité de bitcoins nouvellement émis est communément appelée halving (division par deux) du bitcoin comme présenté par ABC Bourse .

La réduction du bitcoin diminue de moitié les récompenses, favorisant ainsi une croissance saine et durable en limitant l'offre de nouveaux bitcoins. Cette stratégie peut maintenir sa valeur au fil du temps.

Certains analystes, comme le souligne BFM , estiment que le halving entraînera une hausse significative du prix du bitcoin (à 180 000$ d’ici avril 2024), car la baisse du taux d'inflation stimulera la demande et la valeur. D'autres pensent que le marché a déjà anticipé cette réduction et qu'elle n'aura aucun impact sur le prix de la crypto-monnaie.

Expert et régulation Avis d’expert

Maxim Manturov, responsable de la recherche sur les investissements chez Freedom Finance Europe , déclare que : "Le bitcoin est sorti d'un marché baissier au début de l'année 2023 et traverse actuellement une phase de consolidation dans une certaine fourchette de prix (25 000-30 000), ce qui pourrait indiquer une période d'accumulation. Cette consolidation pourrait préparer le terrain pour une rupture potentielle des prix à l'avenir.

Adoption institutionnelle et lancement d'un ETF BTC au comptant : la participation institutionnelle pourrait faire grimper les prix des crypto-monnaies. L'entrée sur le marché d'un plus grand nombre d'acteurs institutionnels et l'allocation de fonds aux crypto-monnaies pourraient contribuer à faire grimper les prix.