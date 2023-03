La relance économique est-elle suffisante pour que les investisseurs échangent à nouveau leurs obligations contre des actions ?

La pandémie COVID-19 et la crise géopolitique entre la Russie et l'Ukraine ont provoqué une grande incertitude dans l'économie, poussant les investisseurs à se tourner vers les obligations comme valeur refuge pour protéger leur patrimoine pendant les périodes de ralentissement du marché. Toutefois, l'économie montrant les premiers signes de reprise, le moment est-il venu pour les investisseurs d'envisager de passer à nouveau des obligations aux actions ? C'est la question que se posent de nombreux investisseurs qui tentent de s'orienter dans le paysage économique actuel.

Obligations vs. actions et parts sociales

Les obligations sont des titres de créance qui versent un taux d'intérêt fixe sur une période donnée. Elles sont généralement considérées comme une option d'investissement à faible risque, car elles fournissent un flux régulier de revenus et sont moins volatiles que les actions. En revanche, les actions et les parts sont des titres de participation qui représentent la propriété d'une entreprise. Elles sont considérées comme une option d'investissement à plus haut risque, car leur valeur peut fluctuer de manière significative en fonction des conditions du marché et des performances de l'entreprise.

Historiquement, les investisseurs ont utilisé les obligations pour se protéger de la volatilité des marchés boursiers. En période de ralentissement des marchés, les obligations ont tendance à bien se comporter, car les investisseurs se tournent vers la sécurité des titres à revenu fixe. Toutefois, lorsque l'économie commence à se redresser et que les marchés boursiers se redressent, les investisseurs peuvent commencer à se tourner à nouveau vers les actions.

Les avantages de l'investissement en actions

Acheter des actions peut s'avérer un choix judicieux pour les investisseurs souhaitant bénéficier d'un potentiel de croissance à long terme. Historiquement, les actions ont généré des rendements plus élevés que les obligations, bien qu'elles comportent des risques plus élevés. Toutefois, les investisseurs peuvent minimiser ces risques en investissant dans des portefeuilles diversifiés d'actions.

L'un des moyens d'y parvenir est d'investir dans des fonds négociés en bourse (ETF). Les ETF permettent aux investisseurs d'acheter un panier d'actions et de parts, ce qui permet de diversifier et de minimiser les risques. En outre, les ETF sont généralement moins chers que les fonds communs de placement gérés activement, ce qui peut aider les investisseurs à réduire leurs coûts. Aussi, l'investissement en actions et en parts sociales peut offrir aux investisseurs une plus grande flexibilité. Contrairement aux obligations, les actions peuvent être achetées et vendues rapidement, ce qui permet aux investisseurs de profiter des opportunités du marché dès qu'elles se présentent.

Inflation et vents contraires de l'économie

Le taux d'inflation actuel est l'un des facteurs qui influencent la décision des investisseurs de remplacer les obligations par des actions. L'inflation est le taux auquel le niveau général des prix des biens et des services augmente, et elle peut avoir un impact significatif sur les rendements des investissements. Lorsque l'inflation augmente, la valeur des titres à revenu fixe tels que les obligations peut diminuer, car leur taux d'intérêt fixe peut ne plus suivre le rythme de l'augmentation du coût de la vie.

Maxim Manturov, responsable du conseil en investissement chez Freedom Finance Europe , explique que : "Les obligations sont traditionnellement considérées comme un refuge pour les investisseurs qui cherchent à préserver leur patrimoine et à générer des rendements à faible risque. Cependant, en raison des récents vents contraires de l'économie et de l'évolution de la dynamique du marché, certains investisseurs peuvent se demander si les obligations sont toujours l'endroit le plus logique pour stocker leur patrimoine. Si les obligations peuvent encore fournir un flux régulier de revenus et offrir un certain degré de protection contre la volatilité du marché, elles ne sont peut-être pas l'option la plus attrayante pour les investisseurs qui recherchent un potentiel de croissance à long terme. Alors que les taux d'intérêt restent bas et que l'inflation augmente, les obligations peuvent offrir des rendements relativement faibles qui risquent de ne pas suivre le rythme de l'inflation à long terme. En outre, si les taux d'intérêt augmentent fortement, la valeur des obligations existantes pourrait diminuer, entraînant des pertes potentielles pour les investisseurs. Compte tenu de ces préoccupations, certains investisseurs peuvent se tourner vers d'autres catégories d'actifs, telles que les actions, qui offrent des rendements plus élevés et un potentiel de hausse plus important".

Il convient toutefois de noter que la reprise économique n'est pas exempte de difficultés. La pandémie a eu un impact significatif sur l'économie mondiale, et de nombreuses inconnues subsistent quant à son impact à long terme. En outre, les tensions géopolitiques et d'autres facteurs économiques défavorables pourraient compromettre les rendements des investissements.

Est-ce le bon moment pour investir dans les actions ?

Bien que l'économie montre les premiers signes d'une reprise, les investisseurs doivent encore faire preuve de prudence lorsqu'ils envisagent d'investir dans des actions. Les vents contraires de l'économie, tels que l'inflation et les taux d'intérêt , peuvent encore présenter des risques pour les investisseurs.

Toutefois, pour les investisseurs qui recherchent un potentiel de croissance à long terme, les actions peuvent constituer une option plus intéressante que les obligations. Investir dans des portefeuilles diversifiés d'actions peut aider les investisseurs à minimiser leurs risques, tandis que les ETF peuvent les aider à réduire leurs coûts.