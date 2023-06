Le nombre de décès dus aux conflits dans le monde a doublé l’an dernier

Le nombre de décès dus aux conflits dans le monde a quasi doublé l’an dernier (+96%) pour atteindre 238.000 et dépassé le pic observé lors de la guerre en Syrie. Ce niveau n’avait plus été atteint depuis le génocide rwandais, selon le 17e Global Peace Index de l’Institute for economics and peace publié mercredi.

Publié le 28 Juin 2023