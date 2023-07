Maximisez vos économies avec le compte d'épargne à 2,5 % en EUR de Freedom 24

Les Français et le rapport à l’épargne

Cependant, les Français n'exploitent pas pleinement le potentiel économique de leur épargne. Les réserves financières des ménages atteignent près de 6 000 milliards d'euros en 2022. Cette épargne demeure peu rémunérée et sous-utilisée dans une large mesure. Dans la section suivante, nous présenterons le compte épargne de Freedom 24 qui offre des opportunités de placement attractives et pouvant permettre aux épargnants d’optimiser leurs économies.

Le compte D de Freedom 24 : rendement, flexibilité et opportunité

Freedom 24 se démarque en offrant un taux de rendement à 2,5 % en EUR. De plus, avec un taux à 3 % en USD, les détenteurs de cette devise peuvent également bénéficier de rendements attractifs. Cette opportunité permet aux épargnants de faire fructifier leurs économies plus rapidement et de progresser vers l'atteinte de leurs objectifs financiers.

Le compte D permet le cumul des revenus quotidiens. Dès le premier jour, vous commencez à percevoir des intérêts sur vos dépôts en euros et en dollars vous permettant d'optimiser vos économies. Freedom 24 propose plus de 1 000 000 d'actions, d' ETFs , d'options sur actions, de contrats à terme et d'autres instruments financiers. Les épargnants ont la possibilité d'explorer et de diversifier leurs investissements selon leurs préférences et stratégies.

Flexibilité du compte