Un nouveau brunch à se damnervient d’apparaître dans un hôtel bruxellois renommé

Avis aux bruch lovers, si vous avez envie de déguster de délicieux mets dans un cadre exclusif, on a déniché l’adresse idéale (et elle se situeà Bruxelles).

En plus d’offrir une vue à couper le souffle, le restaurant « The Iris » (situé au cœur de «The Hotel») propose depuis le 10 semptembre dernierde vous régaler avec un brunch gastronomique qui va vous en mettre plein les papilles. Viennoiseries à gogo, pain perdu recouvert de chocolat ou encore plateau de fromage appétissants pour les accros du salé et saumon fumé à la crème d’aneth, ce lieu bourré de charme a tout ce dont vous pourriez rêver pour casser la croûte entre amis ou en famille!

«Un voyage culinaire»

Tous les dimanches de 11h30 à 15h, venez goûter leurs délicieux mets et profitez-en pour tester un de leurs cocktails artisanaux, leurs jus de fruits fraîchement pressés ou encore leur thé glacé maison. «Notre menu soigneusement élaboré met en valeur des ingrédients de saison provenant de producteurs locaux, garantissant une expérience gastronomique fraîche et inoubliable» explique The Hotel sur son site officiel. Bien plus qu’un brunch, l’institution compte bien vous proposer un véritable « voyage culinaire » au sein de leur établissement prestigieux.

Ce n’est pas tout, en plus de vous offrir une expérience inoubliable pour vos papilles gustatives, vos yeux risquent eux aussi de ne pas en revenir grâce à la vue spectaculaire offerte par «The Iris» sur le Parc d’Egmont, un véritable havre de paix et de verdure situé en plein cœur de la capitale. L’occasion de se couper du monde en faisant plaisir à son estomac.

Un menu 5 étoiles

Leur menu (que vous pouvez découvrir ici) comporte tellement de possibilités qu’il nous est impossible de toutes les citer mais une chose est certaine: c’est mission impossible de ne pas trouver son bonheur parmi les (très) nombreuses options sucrées et salées proposées par le restaurant. Celle qui nous fait le plus de l’œil? La lasagne d’aubergine à la mozzarella et au parmesan qui nous fait saliver rien que d’y penser!

Si vous aussi vous avez déjà l’eau à la bouche, sachez toutefois que le brunch du dimanche possède un certain prix. Pour profiter de tous ces délices, il faut compter environ 65 euros par personne. Pour se motiver, il suffit de jeter un œil aux avis des nombreuses personnes qui ont décidé d’y manger et qui, en résumé, n’ont qu’un seul mot à la bouche: «un vrai régal». Alors, on réserve quand?

Envie de tester?

Le restaurant «The Iris» se situe Boulevard de Waterloo, au numéro 38 à Bruxelles. Leurs brunchs ont lieu tous les dimanches et vous pouvez réserver votre place juste ici.