«Mijn auto opgeven? Dat heb ik 5 jaar geleden gedaan en ik had er nog geen ogenblik spijt van»

In Brussel leven zonder auto? Voor sommige mensen is dat ondenkbaar, voor anderen de gewoonste zaak van de wereld. De 31-jarige Brieuc behoort sinds een tijdje tot de tweede categorie: «Ik was nog jong toen ik in de horeca begon te werken en rond 2 of 3 uur ’s nachts thuis moest zien te geraken. Dat betekende wachten tot een collega me naar huis bracht. Dus haalde ik mijn rijbewijs en kocht ik een autootje om sneller thuis te zijn. Maar ik merkte al snel dat ik mijn wagen alleen ’s nachts gebruikte; de rest van de tijd reed ik met de fiets. Toen ik in een andere sector ging werken, besloot ik om een einde te maken aan alle kosten en overlast die een auto met zich meebrengt. Ik vroeg meteen de Brussel’Air-premie aan. Het milieu en de luchtkwaliteit in Brussel gaven voor mij de doorslag.»