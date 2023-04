20230408 10:00 cosh

Verborgen pareltjes

Volgens de Schryver is het een win-win situatie, want ook de toeristen hebben er baat bij. «Eens we lanceren in een stad, verhoogt het aantal bewuste shoppers in die stad. Goed voor de lokale winkels maar ook voor de horeca die van het shopping toerisme mee geniet», zegt ze. Er zijn dan ook genoeg mogelijkheden om te ontdekken: uniekste vintage shops, makersataliers en tal van deco- en lifestyle winkels.