Kiezerspinguïn is laatste nieuwe slachtoffer van smeltende ijskappen

Sinds 2018 houden onderzoekers vijf specifieke pinguïnkolonies in het oog in de regio Bellingshausenzee, aan de westkust van Antarctica. Omdat tijdens de lente van vorig jaar een recordhoeveelheid zee-ijs verdween en afbrak, hadden de dieren geen stabiele plaats om hun eieren uit te broeden. Het is de eerste keer dat wijdverspreid falen om voort te planten zo duidelijk verbonden is aan smeltend ijs.