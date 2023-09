3 reizigerstypesdie deze winter naar Thailand op vakantie moeten gaan

Wil je koude en de nattigheid van onze winter even ontvluchten dan komt Thailand meteen in beeld. Precies dan is het in Thailand droog seizoen met veel zon en aangename temperaturen. Thailand heeft elk type reiziger wat te bieden. Avonturiers, genieters, romantici en liefhebbers van een citytrip kunnen in Thailand een fantastisch reisprogramma samenstellen. Hier alvast een route voor drie verschillende type reizigers!

Zoek je nog een bestemming om te overwinteren? Dan is Thailand een goed idee. Check onze reistips voor avonturiers, romantische zielen en luxepoezen.

Avonturiers

Je reis kruiden met wat avontuur, het is in Thailand o zo gemakkelijk. Dat komt onder meer door de overweldigende natuur zoals in het noorden van het land. Tussen de bergketens en in de tropische regenwouden, wonen kleurrijke etnische minderheden. Met deze gastvrije hilltribes, zoals de Karen, Akha en Lahu, kan je kennis maken tijdens een avontuurlijke trekking. De stad Chiang Rai is een goede startplaats voor deze tochten.

In het noorden van Thailand bezoek je ook Chiang Mai, hoofdstad van de regio. De boeddhistische tempels zijn even mooi en interessant als die in Bangkok. Wandel van dorp naar dorp door de jungle rond Chiang Mai. Kinderen kunnen mee en ook hen wacht een onvergetelijk avontuur te midden van een indrukwekkend berglandschap zoals dat rond Doi Chiang Dao of bij de waterval Mae Kampong.

Romantische zielen

Met zijn tweetjes op reis, Thailand is er het land voor! Of gewoon als je van romantiek houdt want Thailand is rijk aan romantische plekjes zoals de Andaman Zee aan de zuidwestkust. Je kan er van het ene naar het andere eilandje hoppen, allemaal pareltjes met hagelwitte stranden en tropische begroeiing. Net als in het noorden is ook hier de natuur indrukwekkend, met grotten, watervallen, kokosplantages en duizenden verdoken hoekjes waar je de stilte als het ware kan horen. Een van die romantische eilandjes is Koh Kut, een paradijsje voor met zijn twee. Je logeert bijvoorbeeld in een strandhuisje, van waar je de zon ziet ondergaan. Wil je nog meer romantiek ? Ga dineren in een typisch restaurantje, in één van de vele sfeervolle resorts, waar de beste visschotels op tafel komen.

Wellnessliefhebbers

Thailand is een wellness- en spabestemming van wereldklasse. Het wellness-aanbod is ronduit indrukwekkend en verspreid over het ganse land, ook in de hoofdstad Bangkok. Er is een brede waaier aan wellness-mogelijkheden en behandelingen: yoga, fittness, meditatie, detox-programma’s, massage, nutrition en tientallen andere behandelingen. De Thaise World of Wellness vind je op exotische plaatsen, van luxe-resorts aan het strand tot eco-lodges in de jungle.

Thailand heeft voor elk wat wils. Na een avontuurlijke, romantische of wellness-vakantie keer je uitgerust, tevreden en vooral stressvrij terug naar huis, klaar om de rest van onze winter te trotseren!

Lees ook Dit is de beste bestemming voor een lastminutevakantie in september