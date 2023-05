Fietsster in levensgevaar na val op tramsporen in Gentse Veldstraat

Het ongeval gebeurde rond 10.15 uur in de Veldstraat, de belangrijkste winkelstraat van Gent. Volgens de eerste vaststellingen viel de fietsster nadat ze vast kwam te zitten in de tramsporen. De vrouw liep een zware hoofdwonde op, was buiten bewustzijn en had stuiptrekkingen. Ze werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht.

Slechte reputatie

De tramsporen in Gent hebben een kwalijke reputatie, omdat fietsers vaak met hun wiel blijven steken in het tramspoor of uitglijden bij het kruisen van de sporen. In 2021 kwam een 35-jarige fietser in Gent om het leven gekomen na een val op natte tramsporen. Uit de toenmalige cijfers van de spoedgevallendienst van het UZ Gent bleek dat naar schatting 500 slachtoffers na een valpartij terechtkwamen op een van de Gentse spoedgevallendiensten, en dat tramsporen verantwoordelijk waren voor een kwart van de fietsongevallen in Gent.