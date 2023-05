Onthuld: Netflix’s antwoord op Belgen die account delen

Netflix weet dat wereldwijd miljoenen mensen gebruikmaken van de Netflix-account van een familielid of vriend. Hoewel dat omzet kost, heeft de streamingdienst dat jarenlang oogluikend toegestaan. Daar komt verandering in. Het bedrijf testte de restricties al in verschillende landen en rolt ze nu verder uit, ook in België.

Eerst mail, dan betalen

Netflix-klanten die hun account delen, zullen een mail ontvangen waarin hen erop gewezen wordt dat een account enkel gebruikt mag worden door mensen die op hetzelfde adres wonen. Als ze die boodschap negeren, zullen ze uiteindelijk hun huishouden moeten verifiëren zodat de extra leden van buiten het gezin niet meer kunnen meekijken.

Wie zijn Netflix-abonnement toch nog met iemand van buiten het huishouden wil blijven delen, zal een plek voor een extra lid kunnen kopen voor 3,99 euro per maand. Dat kan enkel in het Standard (13,49 euro per maand) of Premium (17,99 euro) abonnement, niet in het goedkoopste Basic (8,99 euro) abonnement. Een andere mogelijkheid is om het profiel over te dragen naar een nieuw betaald lidmaatschap.

Elders kijken blijft mogelijk

Netflix kijken onderweg of op reis, op eigen apparaten of op een televisie in een hotel of vakantiehuis blijft wel mogelijk voor iedereen in hetzelfde huishouden, benadrukt het bedrijf.