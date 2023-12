20231206 06:30 rizz

Na een spannende stemmingsronde kwam «rizz» uit de bus als woord van het jaar, dankzij de expertise van enkele wetenschappers en tienduizenden stemmen van het volk. Onder Gen Z is het woord razend populair. Om iedereen te laten bijbenen, leggen we je het woord graag voor je uit.

Rizz is simpelweg een afkorting van het woord «charisma». Oxford University Press definieert «rizz» dan ook als iemand die «stijl, charme of aantrekkelijkheid» heeft en «het vermogen om een romantische of seksuele partner aan te trekken.»

Het woord werd populair dankzij Kai Cenat, een influencer, die het woord voor het eerst lanceerde. «Oké, dus kijk, rizz komt van mij en mijn vriendengroep», zei Cenat in een interview met Complex on 360. «Ik en mijn vrienden zeiden het altijd. En ik heb het zeker populair gemaakt op mijn livestream.» Sindsdien circuleert het woord volop op TikTok, waar de hashtag ‘rizz’ al meer dan 35,7 miljard weergaven heeft. Berucht is ook het interview waarin acteur Tom Holland, die samen is met superster Zendaya, beweert dat hij «zeer beperkte» rizz heeft.