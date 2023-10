Een op detwee Belgen bezocht al een seksshop: «De gêne lijkt te verdwijnen»

Vanaf het moment dat Britney Spears in ons leven opdook, smulden we ervan: haar relatie met die andere superster Justin Timberlake, haar ‘meltdown’ in 2007, haar mislukte huwelijk met Kevin Federline, het beruchte conservatorshap… Al die tijd zweeg Britney, tot nu. In haar memoires ‘The Woman in Me’ zet ze de puntjes op de i. Metro duikt in de vier opvallendste ontboezemingen van de ‘Princess of Pop’.