Guy van Sande heeft liefde opnieuw gevonden na misgelopen huwelijk (foto)

Guy van Sande heeft een nieuwe vriendin, de Nederlandse Marielle. De 60-jarige ‘Zone Stad’-acteur is samen met haar te zien op enkele foto’s van tijdens een trip in Amsterdam. Gevraagd naar een reactie door Dag Allemaal, blijft de acteur vaag. «En toch... Ik ben een gewone werkman, of ja... een gewone dopper», klinkt het. In de reacties op Facebook wordt hij overladen met felicitaties.