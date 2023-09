KU Leuven behaalt 21ste plaats in ranking van beste Europese universiteiten

Belgische universiteiten

De KU Leuven haalt bijna het maximum (99,9%) voor haar internationaal onderzoek, maar scoort dan weer zeer laag voor het aantal studenten per faculteit (7%). In de wereldwijde ranking van QS staat de Leuvense instelling op de 61ste plaats.

VK op kop

De top tien van de Europese lijst bestaat uit zeven universiteiten in het Verenigd Koninkrijk. Naast die van Oxford en Cambrigde gaat het om Imperial College London, UCL, de universiteit van Edinburgh, de universiteit van Manchester en King’s College London. Nog in de top tien staan Université PSL in Frankrijk en EPFL in Zwitserland.