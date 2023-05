De 18-jarige Nona ’t Jolle is de nieuwe Ketnetwrapper en volgt zo Sander Gillis op, die er na tien jaar mee ophoudt. ’t Jolle was tussen haar 10de en 12de al regelmatig in Karrewiet te zien, en haalde vorig jaar nog de finale van ‘Wie wordt wrapper?’. Ze speelt momenteel mee in de jongerenreeks ‘wtFOCK’.