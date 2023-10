Wil je eens wat anders doen dan muziek beluisteren, een film of serie bekijken of een videogame spelen? Misschien is het beluisteren van een podcast dan wel wat voor jou! Er zijn tal van podcasts beschikbaar en je kan ze gratis beluisteren. Lees dus zeker verder, want Kotplanet geeft je vier redenen om als student podcasts te beluisteren.

Vind de rest van het artikel hier!