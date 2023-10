Je zit een uurtje op de bus of trein en je weet niet wat te doen. Je staart uit het raam, maar het is natuurlijk dezelfde omgeving die je gisteren en de dag voordien ook al gezien hebt. Ben jij een pendelstudent en verveel je je soms ook op weg naar school? Lees dan zeker verder, want Kotplanet geeft jou maar liefst vijf dingen die je kan doen op weg naar de les.

Vind de rest van het artikel hier!