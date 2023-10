Is dit jouw eerste jaar in het hoger onderwijs of ben je net toegestroomd in een nieuwe opleiding? Dan kan je wel eens moeite hebben om je draai te vinden. Maar geen zorgen! Wij zijn er natuurlijk om jou te helpen. Daarom geeft Kotplanet je zo’n zes manieren om je te settelen in een nieuwe studierichting.

Vind de rest van het artikel hier!