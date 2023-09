In Florida heeft een voorbijganger vrijdag in een kanaal net ten noorden van de Botanical Gardens in Largo, niet ver van Tampa, een alligator opgemerkt die menselijke resten in zijn bek had. Het ruim vier meter lange reptiel werd uit het water gehaald en «op humane manier gedood», verklaarde de plaatselijke politie van de regio Pinellas in een persmededeling. Een duikteam heeft daarop de «overblijfselen van een overleden volwassene geborgen».