Er wordt een nieuw onderzoek gevoerd naar Conner Rousseau, dit keer wegens racisme en xenofobie. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen aan verschillende kranten. De Vooruit-voorzitter kreeg het in zijn thuisstad Sint-Niklaas aan de stok met enkele agenten. Daarbij zou hij enkele ‘choquerende’ uitspraken hebben gedaan, waarop de agenten een proces-verbaal opstelden. Rousseau reageert dat hij te veel gedronken had, maar dat de teneur van de gesprekken ‘vriendschappelijk’ en ‘grappend’ was.