Metro zet elke dag het belangrijkste nieuws op een rijtje. Dit moet je alvast weten over 19 juli: na een productie van meer dan 10 jaar, speelt Greta Gerwigs ‘Barbie’ eindelijk in de zalen. Op het Griekse eiland Rhodos is een bosbrand uitgebroken. Ook bereiden we ons voor op de nationale feestdag: wat staat er op de planning en wat maakt een Belg nu Belg?