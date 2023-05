Deze vrouw wordt de nieuwe baasvan Twitter

Musk had donderdag al laten weten dat hij iemand gevonden had voor de hoogste post bij Twitter, dat sinds april opging in het nieuw opgerichte bedrijf X. «Ik ben blij te melden dat ik een nieuwe CEO voor X/Twitter heb gevonden. Ze begint over ongeveer zes weken», schreef Musk in een bericht op de sociaalnetwerksite. Vervolgens maakten Yaccarino en NBCUniversal vrijdagochtend bekend dat ze met onmiddellijke ingang vertrekt bij de mediareus.

Ervaring in mediasector

«Ik ben verheugd om Linda Yaccarino te verwelkomen als nieuwe CEO van Twitter. Ze zal vooral focussen op de bedrijfsvoering, terwijl ik zal focussen op productontwerp en nieuwe technologie», aldus Musk. De oprichter van de bouwer van elektrische auto’s Tesla en ruimtevaartbedrijf SpaceX kocht de sociaalnetwerksite in oktober voor 44 miljard dollar, waarna hij zelf de leiding had genomen over het platform. De ondernemer had donderdag al aangegeven dat hij uitvoerend voorzitter en technologiedirecteur zal blijven bij Twitter.

AFP / D. Dipasupil

Yaccarino werkt al decennialang in de mediasector. In 2011 ging ze aan de slag bij NBCUniversal, waar ze onder andere meewerkte aan de lancering van streamingdienst Peacock en betrokken was bij de uitzendingen van onder andere de Superbowl en de Olympische Spelen. Ze werkte er ook aan partnerschappen met bijvoorbeeld Snapchat, YouTube en Twitter.

In november voerde Musk om kosten te besparen meteen een grote ontslagronde door bij Twitter, waarbij 3.700 mensen de laan uit werden gestuurd. Volgens Bloomberg werkten er midden april nog zowat 1.500 mensen voor het bedrijf, tegenover 8.000 voorheen.

Weer adverteerders aantrekken

Een van de prioriteiten van Yaccarino zal zijn om weer adverteerders aan te trekken naar Twitter. Nadat Musk - die te kennen had gegeven dat hij van de microblogsite «een bastion van vrije meningsuiting» wilde maken - komaf had gemaakt met het levenslang verbannen van bepaalde personen op Twitter, beslisten veel adverteerders om geen reclame meer te maken via Twitter. Het verlies aan advertentiekosten was een zware klap: zowat 90 procent van de inkomsten van het platform kwamen van reclame.