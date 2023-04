Drie hulpverleners van VN-Wereldvoedselprogramma gedood in Soedan

De drie hulpverleners werden zaterdag gedood toen ze aan het werk waren in de staat Noord-Darfoer, vlak bij de grens met Tsjaad, zegt Perthes. Als gevolg van het geweld had Tsjaad gisteren de grens met Soedan gesloten.

56 doden

Het geweld in Soedan is het resultaat van de oplopende spanningen tussen legerleider Abdel Fattah al-Burhane en generaal Mohamed Hamdane Daglo, aanvoerder van RSF. Het conflict in het Noord-Afrikaanse land groeide gisteren op enkele uren tijd uit tot een zware crisis met gevechten tussen het leger en de paramilitairen. Het is onduidelijk wie in de hoofdstad Khartoem momenteel de bovenhand heeft.