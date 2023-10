Waar komtde ‘Sphere’ in Las Vegas vandaan?«Het voelt buitenaards aan»

Het is 29 september 2023. Bono, The Edge en Adam Clayton van U2 maken zich op om als allereersten het podium van de Sphere in Las Vegas te betreden. Hun verwachtingen zijn hoog. «Mijn hoop is dat dit een soort kwantumsprong voorwaarts zal zijn in de betekenis van wat een concert kan zijn», liet The Edge eerder optekenen in Rolling Stone. De gitarist krijgt gelijk: het optreden van de Ierse band blijkt een technologisch huzarenstuk te zijn en beelden ervan gaan onmiddellijk viraal. Maar waar komt de Sphere zo plots vandaan? En duiken er binnenkort kopieën op in andere landen?

Het lijkt wel alsof de ‘Sphere at Venetian resort’ – ‘Sphere’ voor de vrienden – eind september uit het niets opdook in Las Vegas en op sociale media. Maar het verhaal achter de Sphere is er eentje van veel geld en veel lef.

Heel wat goede ideeën ontstaan op een vodje papier, zo ook de Sphere. Het bolvormige concertgebouw werd voor het eerst geschetst door James Nolan, de CEO van The Madison Square Garden Company (MSG). Het Madison Square Garden is één van de bekendste evenementhallen ter wereld en bevindt zich in New York City. Dolan en zijn team wilden aan de andere kant van de Verenigde Staten óók een indrukwekkende evenementhal en brainstormden erop los. Een gebouw in de vorm van een piramide? Een doos? Een muffin? (Dit is geen grap). Uiteindelijk werd er gekozen voor een bol. Het project werd aangekondigd in 2018.

Immersieve ervaring

De bedoeling was om het publiek in een nieuwe ervaring «in te pakken», zegt Paul Westbury, executive vice president of development and construction van Sphere Entertainment Co., een zusterbedrijf van MSG, aan de Amerikaanse website Popular Mechanics. De Sphere moet ervoor zorgen dat het publiek ondergedompeld wordt in een nieuwe wereld. «De meeste concerthallen zijn eigenlijk veredelde sporthallen en zijn dus gebouwd voor sport, niet voor muziek. Ze zijn niet gemaakt voor kunst», verklaart Bono in een interview voor Apple Music. «Dit gebouw is gebouwd voor immersieve ervaringen. Je kan hier niet naar een ijshockeywedstrijd komen kijken.»

Wat betekent dat concreet? Laten we enkele cijfers op een rijtje zetten. De Sphere is de grootste bolvormige structuur ter wereld, met een hoogte van 112 meter en een oppervlakte van 81.300 vierkante meter. Het concertgebouw telt 18.600 zitplaatsen, als er enkel staanplaatsen zijn kunnen er 20.000 tickets verkocht worden. Voor de immersieve ervaring wordt gebruik gemaakt van een LED-scherm van 15.000 vierkante meter dat een resolutie heeft van 16K.

Maar de ontwerpers vergaten ook de buitenkant niet: op de buitenkant installeerden ze een LED-scherm van 54.000 vierkante meter, waarop bijvoorbeeld advertenties getoond kunnen worden. Deze advertenties worden over de gehele bol vertoond. Daarnaast werden in de Sphere 164.000 speakers geïnstalleerd, maar die zitten handig verstopt zodat ze niet zichtbaar zijn voor het publiek. «Waar je ook zit, het geluid is perfect», aldus The Edge aan Apple Music.

Nog een leuk weetje: voor de constructie van de Sphere werd één van de grootse kranen ter wereld gebruikt, die helemaal vanuit Zeebrugge via de Atlantische Oceaan naar de VS werd gebracht.

«Het voelt buitenaards», legt David Dibble, CEO van MSG Ventures, uit aan Popular Mechanics. «Er was meer dan een flinke dosis genialiteit nodig om deze plek te bouwen.» De kostprijs van deze genialiteit? 2,3 miljard dollar. MSG schatte in eerste instantie dat dit prestigeproject slechts 1,2 miljard dollar zou kosten, maar het bedrijf moest enkele kostelijke aanpassingen doorvoeren en ook de coronapandemie en inflatie lieten het prijskaartje flink aandikken. Het concertgebouw moest namelijk al in 2021 de deuren openen, maar het hele project liep serieuze vertraging op door de pandemie.

Goeie gordijnen

Buurtbewoners voelden de bui al hangen toen de constructie van start ging en investeerden snel in degelijke gordijnen. «Het is natuurlijk Las Vegas», zegt buurtbewoner Tony Caporale aan 3News. «We zullen een paar goeie gordijnen moeten ophangen, maar op zich hou ik van alle uitzichten hier in Las Vegas. Ik woon op de vierde verdieping, het uitzicht op de Sphere is echt sick. Ik ga er elke avond naar kijken.»

MSG heeft al plannen om op andere plekken ter wereld een Sphere te bouwen, zoals in de Londense wijk Stratford. Het project in Londen wacht momenteel nog op goedkeuring van burgemeester Sadiq Khan en Michael Gove, de minister van Huisvesting, Gemeenschapsvoorziening en Lokale Overheden in het Verenigd Koninkrijk. Maar inwoners van de wijk zijn allesbehalve happig op de komst van de Sphere 2.0. «We zijn niet tegen de komst van een nieuwe concertzaal, maar wel tegen de aanstootgevende aard van het gebouw. Het zal de omgeving helemaal verwoesten», aldus de woordvoerster van de groep ‘Stop MSG Sphere’. «Stratford is niet Las Vegas. Niemand hier in Stratford wil in Las Vegas leven», klinkt het.