De Warmste Week stelt nieuwe vlam voor: deze bv wordt ‘Vlambassadeur’

Wie een vlammetje koopt, steunt de bijna driehonderd geselecteerde projecten rond het thema ’opgroeien zonder zorgen’. Voor dit jaar creëerde de openbare omroep een glow-in-the-dark-waakvlammetje, dat dag en nacht schittert. Een vlammetje kost vier euro en is te koop op dewarmsteweek.be en in elk KBC-kantoor.

«Elk kind moet opgroeien zonder zorgen»

Wauters zelf zegt opgegroeid te zijn met De Warmste Week. «Ik geniet elke keer weer enorm van zoveel warme pakkende verhalen, en vooral van zoveel goedheid in Vlaanderen», vertelt ze. «Ik kijk er enorm naar uit en hoop mijn steentje te kunnen bijdragen, want elk kind zou moeten kunnen opgroeien zonder zorgen, en dat is niet vanzelfsprekend.»