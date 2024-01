Ontdek 5 tips voor een winterproof huid

In de winter ondervind je vaak andere huidzorgen, zoals een droge huid, onzuiverheden of roodheid. Maar maak je geen zorgen, deze 5 tips van huidexpert Nomige helpen je aan een gezonde huid, ook bij vriestemperaturen!

Het vriest dat het kraakt, en daar ziet ook je huid van af. Deze tips geven jou weer een babyvelletje!

1. Vergeet je SPF niet

Het is makkelijk om je zonnebescherming te vergeten als de zon maar heel weinig schijnt. Maar zelfs bij een bewolkte hemel is het belangrijk om je te beschermen tegen UVA en UVB-stralen die je huidcellen afbreken.

2. Update je routine

In de winter heeft je huid andere noden. Vul de lifestyletest van Nomige in om te ontdekken of je gepersonaliseerde dagcrème aangepast moet worden. Wie weet heb je nood aan een formule die meer hydrateert of met andere ingrediënten!

3. Moisturize, moisturize, moisturize!

Hydrateren was nog nooit zo belangrijk als tijdens de winter! De verwarming een graadje hoger of zelfs een gezellig haardvuur zorgen ervoor dat je huid enorm kan uitdrogen. Extra hydratatie is dus aan de orde en dat doe je het makkelijkst met een verzorgend gezichtsmasker.

4. Exfoliëer je huid op een zachte manier

Wanneer je huid droog en schilferig is, exfoliëer je best met een zachte tonic je huid om celvernieuwing te stimuleren. Doe dit best 's avonds, zo krijgt je huid de kans om te vernieuwen.

5. Vermijd hete douches

Heel warm water kan er voor zorgen dat je huid uitdroogt. Het is dan ook beter om voor een lauwe douche of bad te kiezen. Vul aan met een voedende bodylotion voor extra verzorging!

