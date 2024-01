Moeten we echt vettiger eten als het koud is?

De winter nadert snel en de raclettegrills hebben al overuren gedraaid. In de winter neigen we ertoe om rijker te eten, maar is dat echt nodig voor ons lichaam?

Raclettes, fondues, tartiflettes: met de winter in aantocht zijn ze op ieders lippen en al in alle magen! Wanneer de temperaturen dalen, hebben we zin in voedsel dat goed vult! Moeten we tenslotte niet wat extra calorieën binnenkrijgen om de winter aan te kunnen? Alleen: is rijker eten echt nuttig voor ons lichaam?

Rijker eten, een misvatting?

Als het kouder is, heeft ons lichaam inderdaad meer energie nodig om op een temperatuur van 37 ºC te blijven. Maar we kleden ons warmer en velen van ons zitten lekker warm in huis. Dus eten we vetter gewoon voor ons plezier, want ons lichaam heeft het eigenlijk niet echt nodig. In feite put ons lichaam bij blootstelling aan lage temperaturen gedurende één of twee uur eerst uit zijn suikervoorraden. Het is pas na zes of zeven uur in de kou dat het zich tot zijn vetreserves wendt. Dit zal sommigen teleurstellen, maar je hebt echt niet al dat vet nodig in de winter.

Minder calorieën vanaf de herfst

Een andere verrassende constatering: als de kou intreedt, eten we eigenlijk minder! Volgens een studie onder 18.000 Duitsers gedurende drie jaar zou onze calorie-inname inderdaad al vanaf de herfst afnemen. De resultaten van de studie toonden aan dat we tussen de 15 en 30 calorieën per dag verliezen vanaf de herfst.

Ongeacht het seizoen is evenwichtig eten dus essentieel. Fruit en groenten zijn onmisbaar en bevorderen een betere spijsvertering, vooral als we minder bewegen in de winter. Alle voedingsmiddelen met vitamine D, zoals zalm bijvoorbeeld, zijn ook aan te bevelen om het immuunsysteem te stimuleren. Maar wees gerust, zelfs als raclette een caloriebom is en veel energie van ons lichaam vraagt om het te verteren, is het ook een bron van eiwitten. Genoeg reden om jezelf dat kleine pleziertje te gunnen... met mate.