Ontdek hoe je dankzij deze 5 tips langer kan leven

Metro UK sprak met de Amerikaan Dan Buettner, expert in ‘lang leven’. De man bestudeerde jarenlang de delen van de wereld waar de kans op een lang leven het grootst is en schreef er maar liefst negen boeken over.

Kook één gezonde maaltijd per week

Loop niet te hard van stapel met je voornemens, maar begin klein. Dan raadt aan om met kleine doelen te beginnen, zodat je je voornemens kan volhouden. «Probeer om eens één keer per week thuis gezond te koken. Iedere keer als je naar een restaurant gaat of eten bestelt, consumeer je minstens 300 calorieën meer dan als je zelf een maaltijd zou klaarmaken.»

Kook drie nieuwe gerechten per maand

Beweeg natuurlijk

In januari is het altijd een pak drukker in de fitnesszaal, maar vaak houden we het voornemen om meer te gaan sporten niet vol. Dan heeft gelukkig een oplossing: «Leef gewoon je leven en beweeg op natuurlijke wijze. Ik probeer zo veel mogelijk te wandelen: als ik naar de winkel ga, naar mijn werk, of als ik een koffie ga halen…»