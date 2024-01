Oud-medewerker Nederlandse kliniek verwekte zeker elf kinderen met eigen zaad: «Onthutsend»

Een voormalige laboratoriummedewerker van een vruchtbaarheidskliniek in het Nederlandse Leiden heeft tussen 1979 en 1985 zijn eigen sperma gebruikt, terwijl hij niet als donor stond geregistreerd. Hij heeft zo zeker elf kinderen verwekt, meldt het Medisch Centrum Kinderwens (MCK) in Leiderdorp, dat de zaak onderzoekt. De man blijkt bovendien drager te zijn van een niet nader benoemde erfelijk overdraagbare aandoening, waarvan de kans 50% is dat hij die heeft doorgegeven.

«We willen betrokken ouders en kinderen daarover voorlichten en desgewenst verwijzen voor genetisch onderzoek naar dragerschap», legt de werkgroep uit. Om welke aandoening het gaat, wordt om privacyredenen niet vermeld. Dat de man de aandoening heeft, weet hij zelf pas sinds 2015, schrijft de groep in een tussenrapport. Symptomen treden namelijk pas op latere leeftijd op.

De officieuze zaaddonor werkte destijds voor Stichting Medisch Centrum voor Geboorteregeling (SMCG) in Leiden. Die instelling bestaat niet meer. In 2006 werden zowel het archief als de vergunning voor ivf-behandelingen overgedragen aan MCK. Deze kliniek heeft een werkgroep opgezet om de zaak uit te zoeken. MCK zegt zelf in maart vorig jaar op de hoogte te zijn gebracht van de zaak.

«Onthutsend»

Twee donorkinderen kregen al in 2017 te horen dat de man hun biologische vader is. Hij heeft dat toen in een gesprek met hen erkend, schrijft de werkgroep. Die sprak hem vorig jaar twee keer, maar daarna «was hij niet meer tot medewerking bereid», klinkt het. Daardoor blijven veel vragen over zijn werkwijze en beweegredenen onbeantwoord.

MCK-directeur Arne van Heusden, die tevens voorzitter is van de werkgroep, noemt het een «onthutsende werkelijkheid, in de eerste plaats voor alle direct betrokkenen». Hij hoopt door meer betrokkenen te vinden toch nog «een beter beeld van wat er precies is gebeurd» te krijgen. Daartoe is onder meer een website opgezet.

Lees ook Zuid-Korea verbiedt slachten van honden en verkoop hondenvlees