Smartphone overleeft kilometersdiepe val uit Boeing van Alaska Airlines

Het toestel, een iPhone van Apple, werd tijdens een wandeling aan de kant van de weg in Portland gevonden door een zekere Seanathan Bates, zo blijkt uit een post van de betrokkene zelf op X (het vroegere Twitter). De man, die zich omschrijft als een gameontwikkelaar, zegt dat de telefoon op vliegtuigmodus stond, dat hij niet vergrendeld was en dat er een e-mail openstond met een bagageticket van Alaska Airlines.

Onderzoekers van de National Transportation Safety Board (NTSB) bevestigden dat er twee mobiele telefoons waren binnengebracht in het kader van hun onderzoek naar het incident met de Boeing. Eentje werd gevonden langs de kant van de weg, een andere in een tuin. Of ook het tweede toestel nog werkte, is niet duidelijk. «We zullen de telefoons onderzoeken en teruggeven aan de passagiers», klonk het bij de NTSB.